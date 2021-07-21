В Рязани продолжают благоустраивать территорию города

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В среду, 21 июля, в Рязани продолжили благоустраивать территорию города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проводились в парке Морской славы. Там рабочие покрасили экспонатов музея под открытым небом и лавочки. 22 июля в парке подметут тротуары, вывезут мусор и прополят цветники.

На улицах Интернациональной, Тимуровцев, Пушкина, Лесопарке, Первомайском проспекте, зеленой зоне у Дворца молодежи выкосили газоны, а на улице Высоковольтной продолжили стричь кустарники.

Во всех районах города ежедневно поливают кустарники и цветники. Там, где это необходимо, полют и подкармливают.

За сутки с территории города вывезли 115 кубометров смета и 56 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Радиозаводской, Интернациональной, Октябрьской, Касимовском шоссе.

Дикорастущую поросль убрали на улицах Щедрина, Соборной, дороге в поселок Остров. На Первомайском проспекте пропололи вазоны с цветами. Аварийные деревья спилили на Московском шоссе, Народном бульваре, парке имени Ю.А. Гагарина.

На улице Новой покрасили 1 180 погонных метров бордюрного камня.