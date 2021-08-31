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Вторник, 31 августа, 2021
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В Рязани полностью открыли движение по улице Советской Армии

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В Рязани полностью открыли движение по улице Советской Армии

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В Рязани полностью открыта для транспорта улица Советской Армии, сообщила пресс-служба городской администрации.

Работы по реконструкции перекрёстка у гипермаркета «Глобус» ведёт строительная компания «Вираж». Сейчас открыты обе полосы движения по улице Советской Армии, полностью выполнено необходимое расширение на Касимовском шоссе.

Рабочие устанавливают дорожные знаки, занимаются отсыпкой грунта. После завершения работ пройдёт их приёмка, в октябре должны отладить работу светофора.

С 1 сентября на свой маршрут выходят автобусы № 20.

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