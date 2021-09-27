В Рязани полицейские обнаружили пропавшую 5-летнюю девочку

В Рязани патрульные полицейские в течение десяти минут вернули потерявшегося пятилетнего ребенка в семью. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже ребёнка в полицию сообщила мать. Рязанка рассказала, что её дочь вышла на детскую площадку на улице Песоченской. Через 10 минут женщина спустилась вниз, чтобы переодеть ребёнку куртку, но дочери во дворе уже не было.

Получив информацию о пропаже, сотрудник ОБ ППСП, живущий в соседнем дворе, выложил её в общедомовой чат. Уже через минуту откликнулся сотрудники МВД России по Рязанскому району, видевший ребёнка с другими детьми. Полицейский проследил за девочкой до приезда коллег.

Правоохранители передали ребёнка матери, жизни девочки ничего не угрожает.