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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Рязани почтили память полицейского, погибшего при нападении на «Джинсовый мир»

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В Рязани почтили память полицейского, погибшего при нападении на "Джинсовый мир"
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В Рязани почтили память полицейского Романа Лукьянова, который погиб 22 года назад при нападении на «Джинсовый мир». Церемония прошла на Аллее героев Новогражданского кладбища.

7 августа 1999 в магазине «Джинсовый мир» на улице Островского в Рязани сработала тревожная кнопка. Лукьянов в составе группы задержания отправился на вызов. Когда патруль подъезжал к магазину, бандиты открыли по правоохранителям огонь.

Милиционер получил тяжёлое ранение и погиб на месте. Его напарник открыл по стрелявшим ответный огонь, но преступникам удалось скрыться с места происшествия.

Как выяснилось позже, на магазин «Джинсовый мир» напала банда из семи человек, на счету которой уже было несколько тяжких преступлений. Позднее преступников задержали, они понесли наказание.

Старший сержант милиции Роман Лукьянов за проявленное мужество награждён орденом посмертно.

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