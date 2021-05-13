В Рязани по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство

В Рязани полицейские задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В понедельник, 10 мая, правоохранительные органы получили сообщение о поножовщине. Сообщалось, что в одном из домов по улице Гоголя человеку причинили ножевые ранения. Подозреваемым стал 42-летний хозяин квартиры. К приезду полицейских его уже не было дома.
Известно, что недавно рязанец освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.
С 36-летним потерпевшим он познакомился случайно и пригласил в свою квартиру для совместного распития спиртного. В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес гостю ножевые ранения. Потерпевший смог выбежать из квартиры и обратиться за медицинской помощью, после чего он был госпитализирован.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).