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Четверг, 13 мая, 2021
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В Рязани по горячим следам задержали подозреваемого в покушении на убийство

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay
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В Рязани полицейские задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В понедельник, 10 мая, правоохранительные органы получили сообщение о поножовщине. Сообщалось, что в одном из домов по улице Гоголя человеку причинили ножевые ранения. Подозреваемым стал 42-летний хозяин квартиры. К приезду полицейских его уже не было дома. 

— Получив от жильцов описание внешности мужчины, оперативники по горячим следам разыскали гражданина. При виде правоохранителей он предпринял попытку скрыться, но был задержан и в дальнейшем передан сотрудникам уголовного розыска и СУ СК России по Рязанской области, — говорится в сообщении. 

Известно, что недавно рязанец освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. 

С 36-летним потерпевшим он познакомился случайно и пригласил в свою квартиру для совместного распития спиртного. В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес гостю ножевые ранения. Потерпевший смог выбежать из квартиры и обратиться за медицинской помощью, после чего он был госпитализирован.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

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