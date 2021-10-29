В Рязани планируют проложить дорогу от Касимовского до Муромского шоссе

В администрации Рязани опубликовали проект строительства автомобильной дороги от Касимовского шоссе до Муромского шоссе в Советском районе города.

Согласно плану, новая дорога будет проходить рядом со школой №73, от участка возле остановки «Электросеть» до Муромского шоссе.

Уточняется, что на одной части дороги будет 3 полосы движения, на другой — 4. Предусмотрены также велодорожки.

Публичные слушания по проекту пройдут на вторник, 23 ноября, в 18:00 по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.