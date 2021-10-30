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Суббота, 30 октября, 2021
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В Рязани на площади Победы столкнулись 4 автомобиля

Александр Ильин
Фото: Дороги Рязани / vk.com

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Вечером в пятницу, 29 октября, в центре Рязани произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «Дороги Рязани» во ВКонтакте.

«29 октября в 22:20, ДТП на Плазе с участием 4-х машин», — говорится в посте. 

Официальная информация уточняется. 

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