В Рязани на площади Победы столкнулись 4 автомобиля

Вечером в пятницу, 29 октября, в центре Рязани произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Видео с места происшествия опубликовано в сообществе «Дороги Рязани» во ВКонтакте.

«29 октября в 22:20, ДТП на Плазе с участием 4-х машин», — говорится в посте.

Официальная информация уточняется.