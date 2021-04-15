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Четверг, 15 апреля, 2021
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В Рязани могут полностью заменить общественный транспорт — Беленецкий

Елена Лобанова
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В среду, 14 апреля, во время публичного отчета зампредседателя правительства Евгений Беленецкий заявил, что в Рязани могут полностью обновить общественный транспорт. По его словам, реализация проекта займет около полутора лет. 

Беленецкий рассказал, что власти уже ведут переговоры с ВЭБ о закупке нового общественного транспорта. На следующей неделе уже должно быть финальное рассмотрение дорожной карты. 

— Мы начали рассматривать возможные варианты. Можем пойти по пути Твери, Перми и Новокузнецка, где полностью заменили общественный транспорт, — отметил зампред правительства. 

При этом Евгений Беленецкий подчеркнул, что реализация проекта займет от 1 года до 1,5 лет. Сильно напрячься придется и перевозчикам. Зампредседателя правительства заявил, что если организации согласятся работать по новым правилам, то их оставят. В противном же случае будут искать другой выход.

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