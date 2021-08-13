В Рязани хотят построить 50-метровый бассейн олимпийского уровня

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В Рязани 13 августа прошли публичные слушания по строительству бассейна в Рязани. 50-метровый объект хотят разместить в районе улиц Космонавтов и Молодцова.

Новый трёхэтажный объект будет предназначен для проведения соревнований олимпийского уровня. Средства на его строительство регион ждёт в следующем году. Стоимость объекта — 1 млрд.

В физкультурном комплексе обустроят 600 зрительских мест, там разместят две «чаши» — основную и учебную. Также в новом бассейне появятся вышки для прыжков в воду, тренажёрный зал, раздевалки.

Окончательное решение на использование земельного участка примет мэрия Рязани.