В Рязани грузовик провалился в землю

На рязанской улице Кальной грузовик коммунальных служб провалился в землю. Сообщение появилось в группе ВК.
ЧП случилось у дома №18, сообщил очевидец.
Подробности уточняются.
На рязанской улице Кальной грузовик коммунальных служб провалился в землю. Сообщение появилось в группе ВК.
ЧП случилось у дома №18, сообщил очевидец.
Подробности уточняются.
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