В Рязани готовят капремонт улицы Промышленной

- Advertisement -

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о текущем ремонте дорог и об устранении дефектов на гарантийных участках. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Депутат Алексей Захаров отметил ненадлежащее качество ямочного ремонта улицы Петрова. Как пояснил начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак, работа будет переделана. Галина Трушина обратила внимание на состояние улицы Промышленной. В данный момент готовится проектная документация, в течение двух лет запланирован капитальный ремонт участка.

Депутат Татьяна Климова попросила обследовать улицу Тимакова, которая была отремонтирована два года назад, но никаких работ в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчик не ведет. Александр Кривов высказал пожелание жителей города привести в порядок дорогу к роддому №1. Юрий Фурфурак пояснил, что на данном участке запланировано провести ремонт «картами».

Депутат Елена Волкова еще раз заострила внимание на разрытии гарантийных участков для проведения ремонтных работ на коммуникациях. Покрытие восстанавливается некачественно.

Заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин пожаловался на состояние дороги по ул. Сельских строителей и предложил принять хотя бы временные меры по восстановлению дорожного покрытия, засыпать ямы щебнем.