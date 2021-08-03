В Рязань привезли частицу мощей Александра Невского

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Во вторник, 3 августа, в Успенский собор Рязанского Кремля привезли частицу мощей князя Александра Невского. На торжественной встрече присутствовал Николай Любимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского крестного хода, приуроченного к 800-летию со дня рождения Александра Невского. До 14 августа частица побывает в более 80 городах России и Республике Беларусь.

Губернатор Рязанской области поклонился святыне.

— Мы гордимся тем, что областной центр вошел в число городов, где проходит крестный ход в память об Александре Невском. Он защищал Русь от врагов как на поле сражений, так и на дипломатическом поприще. Наш регион тесно связан с именем Александра Невского. Храм в честь него построен в самом большом микрорайоне областного центра. Его имя носит один из лучших районов области, — подчеркнул Николай Любимов.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел молебен князю. Ковчег с мощами пробудет в регионе до 5 августа включительно.