В Рязань привезли частицу мощей Александра Невского

Во вторник, 3 августа, в Успенский собор Рязанского Кремля привезли частицу мощей князя Александра Невского. На торжественной встрече присутствовал Николай Любимов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского крестного хода, приуроченного к 800-летию со дня рождения Александра Невского. До 14 августа частица побывает в более 80 городах России и Республике Беларусь.
Губернатор Рязанской области поклонился святыне.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел молебен князю. Ковчег с мощами пробудет в регионе до 5 августа включительно.