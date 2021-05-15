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В Рязань приехал театр кукол имени Образцова

Елена Лобанова
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В четверг, 13 мая, в Рязанском театре кукол состоялась пресс конференция, посвященная приезду театра кукол имени Образцова.

На мероприятии присутствовал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, художественный руководитель Валерий Шадский, главный режиссер театра им. Образцова Борис Константинов и художник постановщик Виктор Никоненко.

Участники конференции поблагодарили Рязанский кукольный театр за возможность выступить на их сцене и поделились своими впечатлениями от города.

В программу спектаклей кукольного театра им. Образцова входят «Старый Синьор и…», «Али-бабаи сорок разбойников», «Волшебная лампа Алладина» и «Три поросенка».

Главный режиссер и художник-постановщик поделились информацией, что некоторые спектакли имеют свою интерпретацию и очень интересны.

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