В русле конструктивных идей

В конце августа на сайте госзакупок появилась информация о тендере на подготовку проектной документации для ликвидации засорения и загрязнения русла Спасского затона Оки. Эту новость сейчас вряд ли назовешь сенсационной.

Новая жизнь для старой Рязани

Упомянутая часть крупнейшей реки нашего региона находится непосредственно в Спасске, а на противоположном берегу располагается Старая Рязань — место археологических раскопок, а с недавних пор и популярная локация для проведения различных фестивалей, привлекающих немало туристов. Подрядчику, согласно конкурсному заданию, предстоит провести обследование участка длиной 3,3 км, сделать топосъёмку для определения объёмов донных отложений, взять пробы воды, определить объём упавших деревьев, а по итогам этих изысканий сформулировать предложения по видам и объёмам предстоящих работ. Все исследования необходимо выполнить до 13 декабря. Начальная цена победы в тендере — 4 миллиона рублей.

Замысел авторов идеи вполне понятен. Цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России была поставлена в февральском послании президента Федеральному собранию, а Спасский затон пусть и не имеет федеральной известности, зато на региональном уровне благодаря соседству со Старой Рязанью и удобному географическому положению признается значимым объектом для внутреннего туризма.

Интрига вокруг Плетенки

А вот в середине августа практически незамеченной осталась информация о том, что реку Плетёнку, в частности протекающую в черте Рязани, включили в новый федеральный проект «Оздоровление водных объектов РФ». В следующем году планируется провести мониторинг состояния реки Павловки. Как сообщили в региональном Минприроды, после этого будет принято решение о необходимости проведения дальнейших работ.

Итак, перспективы очистки Павловки неясны, да и продекларированное облагораживание Плетенки пока выглядит явной абстракцией.

О названном нацпроекте «Оздоровление водных объектов РФ» информация крайне скупа. Планируется, что он будет действовать в 2025–2030 годах.

Но трудно представить, что отдельно взятая несудоходная малая река со скромным рекреационным потенциалом (длина Плетенки — 60 километров, а протяженность Павловки чуть больше 40) может получить финансирование по федеральной программе. Куда больше шансов на реальные перемены есть, пожалуй, у большой водной системы, например, Окской, в которой все водоемы тесно увязаны.

Игры с Трубежем

Вполне вероятно, что федеральные инвестиции сможет получить расчистка Трубежа, который образуется при слиянии Павловки и Плетенки в Рязани. Именно на берегу этого притока Оки находится Рязанский Кремль. Кроме того, Трубеж, особенно после оздоровления, вполне пригоден для причаливания туристических теплоходов, в том числе и круизных лайнеров.

На сегодняшний день ситуация с расчисткой его русла не ясна. Информации об исполнении прошлогоднего тендера на 12 миллионов, затеянного именно с этой целью, в открытых источниках нет.

Напомним, что работы планировалось разбить на четыре участка общей протяженностью 7,8 километра: первый из них находится в месте слияния Плетенки и Павловки, последний заканчивается между Рязанским кремлём и речным портом.

Очевидно, присоединение этой речушки к большому федеральному проекту с соответствующим финансированием существенно увеличило бы приток поклонников водного туризма в Рязань.