В Ростуризме назвали возможные сроки открытия Турции

В Ростуризме обозначили возможные сроки открытия Турции. Свое мнение высказала глава ведомства Зарина Догузова в эфире НТВ, передает Life.
По ее словам, возможно, россияне смогут посетить турецкие курорты в июле.
Руководитель Ростуризма отметила, что около миллиона человек планировали отдохнуть в Турции и уже внесли часть денег. Общий объем обязательств перед такими гражданами составляет практически 30 млрд рублей.
В списке популярных у россиян направлений находятся также Греция, Абхазия, Хорватия и Египет.