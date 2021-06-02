В Ростуризме назвали возможные сроки открытия Турции

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В Ростуризме обозначили возможные сроки открытия Турции. Свое мнение высказала глава ведомства Зарина Догузова в эфире НТВ, передает Life.

По ее словам, возможно, россияне смогут посетить турецкие курорты в июле.

— Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты, — сообщила Догузова.

Руководитель Ростуризма отметила, что около миллиона человек планировали отдохнуть в Турции и уже внесли часть денег. Общий объем обязательств перед такими гражданами составляет практически 30 млрд рублей.

В списке популярных у россиян направлений находятся также Греция, Абхазия, Хорватия и Египет.