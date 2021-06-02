18.7 C
Рязань
Среда, 2 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбществоТуристу на заметку

В Ростуризме назвали возможные сроки открытия Турции

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Ростуризме обозначили возможные сроки открытия Турции. Свое мнение высказала глава ведомства Зарина Догузова в эфире НТВ, передает Life

По ее словам, возможно, россияне смогут посетить турецкие курорты в июле. 

Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты,сообщила Догузова.

Руководитель Ростуризма отметила, что около миллиона человек планировали отдохнуть в Турции и уже внесли часть денег. Общий объем обязательств перед такими гражданами составляет практически 30 млрд рублей. 

В списке популярных у россиян направлений находятся также Греция, Абхазия, Хорватия и Египет.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]