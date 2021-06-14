В Роструде рассказали, как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

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В Роструде россиянам рассказали, как получить деньги за неиспользованный отпуск. На сегодняшний день существует два законных способа сделать это, сообщили специалисты ведомства порталу «Онлайн Инспекция».

Во-первых, получить компенсацию за неиспользованный отпуск можно при увольнении. Работодатель обязан возместить все дни отпуска, которыми не воспользовался его сотрудник.

Во-вторых, от организации можно потребовать компенсацию. В связи с тем, что отпуск работники положен не за календарный год, а за год работы в организации, для каждого человека сумма компенсации определяется по-своему. Для правильного расчёта нужно определить, сколько дней отпуска в месяц полагается сотруднику. В основном это 2,33 дня.

Затем нужно посчитать весь заработок за последние 12 месяцев. Для этого берутся все выплаты (в том числе премии), делятся на 12, а затем — на 29,3.

После проведения этих подсчётов неиспользованные дни отпуска умножают на среднедневной заработок. Полученная сумма — это компенсация, которая положена работнику за неистраченный отпуск.