В России заработали изменённые Правила противопожарного режима

В России вступили в силу изменения Правил противопожарного режима. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ширина минерализованных полос, отделяющих строения населённых пунктов от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метров. Сжигание сухой травы на участках допускается не ближе 15 метров от построек. Расстояние можно сократить вдвое, если пользоваться металлической ёмкостью. Мангалы нужно располагать на расстоянии свыше 5 метров от дома. Категорически запрещено устанавливать на окнах подвалов и приямках у окон подвалов глухие решётки. При использовании хлопушек и бенгальских свечей не нужны специальные инженерно-технические мероприятия. Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов будет утверждать организатор такого мероприятия. В жилье многодетных семей и граждан, которые нуждаются в соцподдержке, в обязательном порядке должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели.