В России заработали изменённые Правила противопожарного режима

В России вступили в силу изменения Правил противопожарного режима. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
- Ширина минерализованных полос, отделяющих строения населённых пунктов от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метров.
- Сжигание сухой травы на участках допускается не ближе 15 метров от построек. Расстояние можно сократить вдвое, если пользоваться металлической ёмкостью.
- Мангалы нужно располагать на расстоянии свыше 5 метров от дома.
- Категорически запрещено устанавливать на окнах подвалов и приямках у окон подвалов глухие решётки.
- При использовании хлопушек и бенгальских свечей не нужны специальные инженерно-технические мероприятия.
- Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов будет утверждать организатор такого мероприятия.
- В жилье многодетных семей и граждан, которые нуждаются в соцподдержке, в обязательном порядке должны быть установлены автономные дымовые пожарные извещатели.
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