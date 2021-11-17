В России ужесточат наказание за уклонение от уплаты алиментов

На пленарном заседании в среду, 17 ноября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Поправки предусматривают ответственность для граждан даже за частичную неуплату алиментов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас злостный неплательщик может уйти от ответственности, выплатив лишь часть алиментов. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей. По мнению политика, такая ситуация недопустима.

По его словам, тем, кто неоднократно привлекался к административной ответственности за частичную неуплату алиментов, будет грозить уже уголовное наказание.

Первый законопроект предполагает внесение изменений в статью 5.351 КоАП РФ. Сейчас нет однозначной квалификации действий должника. Уплата даже незначительной части ежемесячного платежа позволяет прекратить административное дело. Поправки исправят эту ситуацию.

Ещё одна поправка — введение уголовного преследования граждан, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов. Виновным могут грозить исправительные или принудительные работы, а также до года лишения свободы.

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