В России стартовал месяц донорства костного мозга

Ежегодно в третью субботу сентября отмечается Международный день донора костного мозга. В этот день мы отмечаем героизм доноров костного мозга, благодаря которым пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями получают спасительный шанс на выздоровление. Подробности рассказали в пресс-службе РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Все жители страны, желающие вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и поучаствовать в донорской акции, могут это сделать с 15 сентября по 15 октября. Акцию проводят РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Российский Красный крест, Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья и клинико-диагностические лаборатории «Ситилаб».

Для вступления в Федеральный РДКМ нужно обратиться в ближайший медицинский офис «Ситилаб» и сдать одну пробирку крови, предварительно ознакомившись и подписав документы. Сдача образца крови производится за символическую оплату в 1 рубль.

Сегодня каждый может попытаться спасти чью-то жизнь. Для этого достаточно вступить в Федеральный РДКМ и пройти процедуру HLA-типирования. Сделать это могут граждане России от 18 до 40 лет без медицинских противопоказаний.

Подробности о донорстве костного мозга, вступлении в Федеральный РДКМ и противопоказаниях на сайте.

Телефон: 8 (495) 434 22 66 доб. 30 00 (по будням с 9 до 18 часов), Whatsapp 8 (977) 273 73 22

Адрес ближайшего медицинского офиса «Ситилаб» можно на сайте.

При себе нужно иметь паспорт РФ и свидетельство СНИЛС.