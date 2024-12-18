В России с 1 января упростят правила провоза животных в поездах

РЖД упростит правила провоза животных с 1 января 2025 года — теперь в вагонах повышенной комфортности пассажиру достаточно будет оплатить квитанцию на животное, выкупать все места в купе не нужно. Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Рязанская область».

Изменить правила решили из-за большого количества обращений пассажиров.

Попутчики при покупке билетов на сайте РЖД будут заранее видеть информацию о том, что в купе с ними поедет пассажир с животным.

Как уточнили в ФПК, перевозить по новым правилам можно только мелких животных и в переноске, крупную собаку перевозят по старым правилам.

При выкупе всего купе можно будет взять с собой до четырёх крупных собак или переносок с животными независимо от количества занятых мест. Кроме того, в таком случае не нужно будет оплачивать проездной документ на питомца — его оформят бесплатно.