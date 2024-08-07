В России продажа автомобилей возросла на 42%

В июле российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал внушительный рост продаж – на 42,4% по сравнению с июлем 2023 года. При этом наблюдается значительное увеличение доли китайских брендов, сообщает газета «Известия».

Эксперты связывают положительную динамику с желанием россиян приобрести автомобили до возможного подорожания. В предыдущие месяцы рынок показывал отрицательную динамику. Доля автопроизводителей из Китая в июле достигла рекордных 61%, что на 10% больше, чем годом ранее. В премиальном сегменте доминирование китайских брендов еще более заметно – их доля составляет уже 81%.

Рост продаж и усиление позиций китайских автомобилей свидетельствуют о формировании новых трендов на российском автомобильном рынке.