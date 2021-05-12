В России предложили повысить возраст владения оружием до 21 года

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В России после инцидента со стрельбой в казанской школе 11 мая предложили повысить до 21 года возраст, по достижении которого можно приобретать оружие. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

В настоящее время несколько типов оружия продают лицам, достигшим 18-летнего возраста, в частности, — охотничье ружье.

Я думаю, что поручения президента, которые сейчас будут выполнять в том числе сенаторы и депутаты, будут касаться этого вопроса. Реестр владельцев оружия должен постоянно обновляться и контролироваться. При покупке необходимо также более строго относиться к справкам о состоянии здоровья, — отметил он в беседе с «Известиями».

С таким утверждением согласились первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко и член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.

Тем не менее военный эксперт Виктор Мураховский выразил мнение, что сначала важно обеспечить выполнение законов. Ужесточение же правил владения оружием, по его словам, не приведет к результату.

Если мы хотим решать проблему, то вопрос не в законе, а в выполнении его требований. Разве для кого-то секрет, что можно купить справку в переходе или через интернет. Или для кого-то секрет, что никаких серьезных обследований в психоневрологических диспансерах не проводится, когда человек приходит туда получить справку, — пояснил специалист.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не прощай оружие: в РФ призвали повысить возраст владельцев огнестрела до 21 года