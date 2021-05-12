В России предложили повысить возраст владения оружием до 21 года

В России после инцидента со стрельбой в казанской школе 11 мая предложили повысить до 21 года возраст, по достижении которого можно приобретать оружие. Об этом «Известиям» сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
В настоящее время несколько типов оружия продают лицам, достигшим 18-летнего возраста, в частности, — охотничье ружье.
С таким утверждением согласились первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко и член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов.
Тем не менее военный эксперт Виктор Мураховский выразил мнение, что сначала важно обеспечить выполнение законов. Ужесточение же правил владения оружием, по его словам, не приведет к результату.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не прощай оружие: в РФ призвали повысить возраст владельцев огнестрела до 21 года