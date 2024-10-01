В России назвали дефицитные профессии

На сегодняшний день самой востребованной кадровой категорией в России стали дворники, токари, фрезеровщики, шлифовщики, а также медицинские работники, повара и консультанты-продавцы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Согласно последним данным Росстата, уровень безработицы в стране в июле остался на исторически низком уровне — 2,4%.

Коэффициент активных резюме на одну вакансию дворника, чья зарплата составляет 31 тысячу рублей, равен 0,9. По сравнению с минувшим годом, оклад дворников вырос на 24%. Коэффициент резюме на вакансии токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков составляет 1, и их средняя зарплата на данный момент достигает 140,8 тысячи рублей, увеличившись на 32% за год.

Нехватка квалифицированных работников, таких как врачи, повара, пекари и кондитеры, а также консультанты-продавцы, наблюдается в схожих пропорциях. Заработная плата для этих профессий также сопоставима и составляет около 85,2 тысячи рублей.