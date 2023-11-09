Четверг, 9 ноября, 2023
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В России начали продавать уже активированные MacBook

7info
Изображение от diana.grytsku на Freepik

В России появились в продаже уже активированные MacBook. Такие ноутбуки Apple поставляются в нашу страну небольшими партиями, рассказал «Известиям» источник в ритейле.

«Чаще всего таким образом на отечественный рынок попадают устройства, купленные сразу после старта продаж», — отметил он.

Информацию подтвердили и два других собеседника в торговых сетях. По словам одного из них, таким способом ввоза пользуется относительно небольшое число продавцов — не более 25%. Кроме того, уже вскрытая упаковка позволяет сделать гравировку клавиатуры — изначально ноутбуки из США поставляются только с английской раскладкой. При этом на сайте Apple можно заказать нанесение кириллицы, однако лэптопы, заказанные онлайн, приезжают гораздо позже, чем обычные версии, отметил он.

«Активированные MacBook у российских продавцов — это знак, что ноутбуки доставляют не из ОАЭ или Китая, а крайне мелкими партиями из США, где для вывоза такой техники приходится подтверждать, что она приобретается для личного пользования», — объяснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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