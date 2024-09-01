В России начали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу

В России с 1 сентября вступили в силу изменения в расчете выплат за сверхурочную работу, в соответствии с новым законом, пишет RT.

Изменения внесены в статью 152 Трудового кодекса Российской Федерации, которая регулирует порядок оплаты сверхурочных работ.

Согласно нововведениям, при расчете выплат за сверхурочную работу работодатели теперь обязаны учитывать как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.

Оплата за сверхурочную работу будет производиться следующим образом: первые два часа работы сверхурочно будут оплачиваться в полуторном размере, последующие часы — в двойном.