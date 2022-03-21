В Роскачестве перечислили марки качественных и некачественных презервативов

Роскачество составило рейтинг лучших и худших презервативов. 7info публикует результаты исследования.

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На первом месте рейтинга презервативы Hasico, произведенные ООО «Кит» по заказу ООО «Хасико-Фарм» в России. Исследования показали, что изделия этого бренда прочные, недеформированные и не повреждённые. В них не выявлено превышений по содержанию формальдегида, тяжёлых металлов и других опасных веществ. Презервативы не взывают раздражение и аллергию, не влияют на кислотно-щелочной баланс слизистой.

На четвёртом месте рейтинга бренд Torex. Эти презервативы тоже произведены ООО «Кит» в России, но на этот раз по заказу ООО «Бергус». Они также прочные и без изъянов. В составе изделий нет опасных веществ. Презервативы не оказывают раздражающего воздействия на кожные покровы и внутренние органы, не вызывают аллергию и не нарушают кислотно-щелочной баланс.

Также в топ лучших презервативов вошёл таиландский бренд Okamoto (второе место), на третьем – индийский in Time.

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Эксперты не рекомендуют к покупке презервативы следующих марок: «Гладиатор», ТМ «Гороскоп любви» (Китай), «Страсть» (Китай), «Гусарские» (Таиланд), Contex Classic (Таиланд). В них зафиксировано превышение цинка, изопропанола, что может неблаготворно повлиять на кислотно-щелочную среду. Кроме того, презервативы Contex не прошли испытания относительно удлинения при разрыве до теплового старения. Проще говоря, они могут порваться в конце срока годности. Ещё один нюанс – по размеру они меньше, чем заявляет производитель.