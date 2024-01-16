В Росгвардии наградили рязанских журналистов

Во вторник, 16 января, в управлении Росгвардии по Рязанской области прошло награждение сотрудников региональных СМИ, приуроченное ко Дню российском печати.

В церемонии приняли участие представители информационных агентств, телекомпаний, печатных и сетевых изданий, которые активно освещают деятельность ведомства. Благодарности и памятные подарки журналистам вручил начальник управления, генерал-майор полиции Виктор Лачев.

Лачев поблагодарил собравшихся за продуктивную работу в прошедшем году и поздравил с профессиональным праздником:

Спасибо за то, что вы, как настоящие профессионалы своего дела, грамотно и ответственно раскрывали и раскрываете суть нашей работы по различным направлениям, показываете открытость нашего ведомства обществу, — отметил он в своей речи.

После официальной части мероприятия сотрудники Росгвардии совместно с Центром спортивно-стрелковой подготовки «1911» организовали для журналистов тренировку по практической стрельбе из пистолета. Перед выходом на огневой рубеж росгвардейцы провели для присутствующих инструктаж и рассказали о мерах безопасности при обращении с оружием. У представителей СМИ была возможность произвести выстрелы из 5 видов пистолетов. Затем среди участников провели соревнования, по окончанию которых самым метким вручили благодарности от регионального управления Росгвардии.