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Вторник, 25 апреля, 2023

В Ряжском районе Рязанской области сгорел жилой дом

Источник: Издательство "Пресса"
Источник: Издательство "Пресса"

Во вторник, 25 апреля, в Ряжском районе сгорел жилой дом на 4 квартиры. Подробности происшествия приводит издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании в посёлке Свет поступил в экстренные службы около половины первого ночи. Пламенем был охвачен 4-квартирный дом на улице Дружбы.

По предварительным данным, жилыми были 3 квартиры из четырёх. Все жители, включая многодетную семью, выбрались сами.

Огонь повредил всё строение, кровля обрушилась. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Тушением занимались 8 спасателей ПСЧ №29 города Ряжска, также привлекались дополнительные силы – 3 человека от ПСЧ №31 р.п. Александро-Невский и 3 человека из пожарной команды Ряжской воинской части. Работали 4 автоцистерны.

Причины случившегося устанавливают эксперты.

В Ряжском районе Рязанской области сгорел жилой дом

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