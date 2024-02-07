В Ряжском районе мужчина до смерти избил сожительницу

47-летний житель Ряжского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Подробности сообщает СУ СК России по Рязанской области.



В январе 2020 года у пьяного мужчины и его сожительницы произошла ссора. Подсудимый ударил женщину около 70 раз, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Дело рассмотрел суд присяжных, который вынес обвинительный вердикт.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.