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В Ряжском районе мужчина до смерти избил сожительницу

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Изображение от Freepik
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47-летний житель Ряжского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст.111 УК РФ). Подробности сообщает СУ СК России по Рязанской области. 

В январе 2020 года у пьяного мужчины и его сожительницы произошла ссора. Подсудимый ударил женщину около 70 раз, в том числе по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Дело рассмотрел суд присяжных, который вынес обвинительный вердикт. 

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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