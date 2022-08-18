В Рязанскую область для тушения природных пожаров прибыли дополнительные силы

Для защиты населённых пунктов сводный отряд ГУ МЧС по Москве прибыл в Рязанский и Спасский районы.

В состав группировки из 57 человек и 15 единиц техники вошли автомобили повышенной проходимости для тушения пожаров в труднодоступных местах. Также в Рязанскую область прибыл насосно-рукавный комплекс «Шквал», его начнут применять уже сегодня. Об этом сообщили в МЧС.

Аэромобильные группировки ГУ МЧС по Московской области и Ногинского спасцентра МЧС, два самолёта Ил-76 МЧС России с ВАП-2, находятся в готовности.

Из-за изменившегося направления и усиления ветра в Спасском районе природный пожар перешёл в верховой, создавалась угроза населённому пункту Голованово Клепиковского района. Для защиты населённого пункта применялся самолёт Ил-76 МЧС России. Воздушное судно провело два слива воды общим объёмом 42 тонны. Сейчас верховой пожар ликвидирован, угроза населённому пункту снята.

Природный пожар тушат 353 человека и 127 единиц техники.