В рязанском загсе рассказали о супругах Фокиных, которые познакомились на чужой свадьбе и через 3 месяца сыграли свою

ГУ ЗАГС по Рязанской области продолжает публиковать истории рязанских пар, которые отмечают годовщину совместной жизни. Среди них — семья Фокиных. Супруги Фокины отметили золотую свадьбу.

О паре рассказала начальник ГУ ЗАГС Елена Сорокина. Анатолий и Татьяна были гостями на свадьбе. Свадьбу, по обычным того времени, гуляли два дня, и Анатолий буквально не отходил от Татьяны. Дальше события развивались стремительно. Через две недели он знакомит девушку со своими родителями, молодые подают заявление в ЗАГС и через три месяца играют свадьбу.

После свадьбы молодожёны стали жить в 14-метровой комнате с родителями и соседями по кухне. Через год родился сын, и Анатолий с завода САМ перешёл работать на стройку. А через два года молодой семье дали двухкомнатную квартиру. Чуть позже у супругов Фокиных появилась дочь.

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Всю жизнь Анатолий Александрович и Татьяна Владимировна работали на рязанских предприятиях. Сейчас Татьяна Владимировна возглавляет Общество инвалидов Октябрьского района г. Рязани. Каждый день решает проблемы людей с ограниченными возможностями, проводит встречи и праздники для них. Анатолий Александрович ей в этом помогает.