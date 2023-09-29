В рязанском ТРЦ «Премьер» открылся первый в регионе смарт-МФЦ

В Рязани открылся первый в регионе смарт-МФЦ. Он расположен на Московском шоссе в ТРЦ «Премьер».

В нем рязанцы смогут получить госуслуги с помощью электронных сервисов, написала зампред правительства Юлия Швакова на своей страничке ВКонтакте.



В числе услуг, которые доступны в новом офисе – оформление субсидии на оплату жилого помещения, выписка из ЕГРН и подача документов на загранпаспорт.

Если у получателя недостаточно навыков для работы с цифровыми сервисами, его проконсультирует сотрудник МФЦ.



Центр работает ежедневно с 10:00 до 22:00.