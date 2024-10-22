В рязанском ТРЦ «Марко Молл» открылся первый в регионе авто шоу-рум

ТРЦ «Марко Молл» совместно с партнером – дилерским центром «Автоимпорт» – запускает новый формат продаж автомобилей – авто шоу-рум в торгово-развлекательном центре.

Это первый и уникальный для Рязани формат знакомства с автомобильными новинками. Теперь посетители смогут познакомиться с самыми последними моделями, оценить достоинства и экстерьер автомобилей, а также записаться на тест-драйв. На площади 400 квадратных метров одновременно будет выставлено более 10 автомобилей различных марок. Все новые модели будут появлять именно здесь.

Для посетителей «Марко Молл» уже доступны для знакомства следующие марки: LIVAN X6PRO, BAIC X55, JAECOO J8, WEY 05, ORA, TANK 500, TANK 300, HAVAL H3, HAVAL H5, HAVAL H9.

Автомобильный шоу-рум в «Марко Молл» – удобная опция и возможность для тех, кто только планирует приобрести автомобиль, выбрать именно тот, который подходит по всем параметрам, и для тех, кто хочет быть в курсе современных моделей. Посетителей шоу-рума «Марко Молл» при записи на тест-драйв и его прохождении ждет подарок – фирменный мерч дилерского центра «Автоимпорт». А при покупке автомобиля – самые выгодные условия и персональное предложение от «Автоимпорта».

Авто шоу-рум в «Марко Молл» работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Более подробно о мероприятиях и событиях «Марко Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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