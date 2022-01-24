В Рязанском театре кукол обнародовали планы на 2022 год

В Рязанском театре кукол прошел сбор труппы. О проектах и планах коллективу рассказал директор Константин Кириллов. Театр ждут премьеры, гастроли и фестивали.

Цеха уже трудятся над новой постановкой. Первой премьерой 2022 года станет сказка для взрослых «Синяя борода». Режиссер — Анна Коонен. Художник — Александра Громова.

Первой премьерой нового сезона, осенью, будет «Сон в летнюю ночь». Режиссер — Олег Жюгжда («И НАКАЗАНIЕ…», «Снился мне сад…», «Женитьба», «Айболит», «Король-Олень», «Маленькие трагедии»). Художники — Анна Репина («Каштанка», «Гуси-лебеди», «Крошка-Енот», «Маленькие трагедии») и Лариса Микина-Прободяк («Айболит», «Золоченые лбы»).

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В октябре Рязанский театра кукол представит зрителю сказку «Четыре близнеца». Болгарскую легенду о четырех братьях, влюбленных в одну девушку, расскажут режиссер Елена Оленина («Каштанка», «Гуси-лебеди») и художник Анна Репина.

Самой громкой премьерой будущей осени станут «Три поросенка». Режиссер — художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский уже приступил к работе. Всех секретов театр пока не раскрыл, но уже известно, что в постановке будет живая музыка. Артисты осваивают блок-флейты и волынки.

Сбор труппы — тот случай, когда встречаются все цеха и сотрудники, а значит, это самый подходящий момент для торжественных поздравлений. В этот раз их было особенно много. Директор театра Константин Кириллов вручил сразу несколько Памятных знаков Губернатора Рязанской области.

Зоя Бгашева, ведущая актриса Рязанского театра кукол, награждена Знаком Губернатора Рязанской области «ЗА УСЕРДИЕ».

Знаком Губернатора Рязанской области «125 лет со дня рождения Сергея Есенина» награждены заместитель директора по финансам Оксана Ушакова, заместитель директора по административно-хозяйственной части Артем Правкин, заведующий художественно-постановочной частью Евгений Базаров.

Памятным знаком Губернатора Рязанской области «270 лет со дня рождения Германа Аляскинского» награждена специалист по связям с общественностью Ирина Чибизова.

Памятным знаком Губернатора Рязанской области «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина» награждена руководитель литературно-драматургической частью Рязанского театра кукол Анастасия Милованова.