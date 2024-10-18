В рязанском ТЦ «Клевер» открылось новое мебельное пространство на четыре тысячи квадратных метров

В Рязани в торговом центре «Клевер» на проезде Яблочкова, 17 открылась новая мебельная галерея площадью четыре тысячи квадратных метров. Покупателям предоставляется широкий выбор мебельной продукции. Товары располагаются на втором и третьем этажах, каждый из которых разделен на секции.

На втором этаже находится отдел мягкой мебели. Здесь можно найти стильные и комфортные диваны, уютные кресла, кровати различных моделей, а также оригинальные пуфики и мягкие уголки, идеально подходящие для отдыха и семейных встреч. Каждое изделие выполнено с учетом современных тенденций и требований комфорта, что позволяет каждому посетителю найти что-то по своему вкусу.

Третий этаж представляет собой пространство для корпусной мебели. Здесь можно подобрать стильные кухни, изысканные обеденные столы и стулья, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Мебель более чем от 30 фабрик-производителей позволяет оформить любое пространство — от компактной квартиры до просторного загородного дома.

На данный момент часть продавцов уже разместила свои товары в «Клевере», однако ожидается, что ассортимент еще значительно расширится. В честь открытия на множество товаров действуют привлекательные скидки, что делает покупки не только приятными, но и выгодными. Покупатели также могут обратить внимание на множество уникальных брендов, которые представлены в Рязани исключительно в мебельном пространстве ТЦ «Клевер». Разнообразия представленным коллекциям добавляют товары от белорусских производителей.

В торговом центре также присутствует белорусский продуктовый магазин «Чеснок», расположенный на первом этаже и предлагающий низкие цены на разнообразные продукты. Здесь же размещены аптека и магазин инструментов для дома, что делает «Клевер» многофункциональным пространством для покупок.

В скором времени ожидается открытие нового магазина, который будет специализироваться на товарах для дома. В его ассортимент войдут кухонные принадлежности, предметы декора, текстиль и много других необходимых вещей для создания уюта дома. К тому же, в начале следующего года на четвертом этаже начнёт работать развлекательный детский центр «Астрополис».

Стоит отметить, что «Клевер» предлагает своим посетителям удобные условия — современную парковку на 300 машиномест, эскалаторы и грузовые лифты для комфортного передвижения между торговыми площадками. Кроме того, в центре имеется офисный комплекс, предоставляющий просторные условия для работы, что делает ТЦ «Клевер» универсальным местом как для покупок, так и для деловых встреч.