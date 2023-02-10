В рязанском ТЦ «Глобус» установили постамат для выдачи готовых документов МФЦ. Об этом на своей на своей странице ВКонтакте сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова.

При обращении в МФЦ заявителю предложат выбор: получить результат через постамат или стандартным способом. О готовности документов будут информировать с помощью СМС-сообщений.

Получать документы через постамат рязанцы смогут в любое удобное время, так как торговый центр работает круглосуточно.

– Считаю, что автоматизация оказания государственных услуг — это следующий шаг реализации принципа клиентоцентричности наряду с расширением спектра оказываемых услуг и модернизацией технической базы МФЦ, – считает Швакова.