В рязанском ТЦ «Глобус» установили постамат для выдачи готовых документов МФЦ. Об этом на своей на своей странице ВКонтакте сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова.
При обращении в МФЦ заявителю предложат выбор: получить результат через постамат или стандартным способом. О готовности документов будут информировать с помощью СМС-сообщений.
Получать документы через постамат рязанцы смогут в любое удобное время, так как торговый центр работает круглосуточно.
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