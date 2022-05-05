В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»

– Благодаря этой акции становятся зелёными города, села, посёлки, будет чище воздух. Важно, что через 20-30 лет люди будут помнить, что этот сад посадили во имя нашей Победы и в память о тех, кто погиб, защищая Родину. Рязанская область, как и вся страна, сделала многое, чтобы эта Великая Победа состоялась