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Четверг, 5 мая, 2022

В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»

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В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»

7info7

5 мая в рязанском сквере имени А. В. Александрова в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили «Аллею Памяти». К высадке деревьев присоединились глава региона Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Пантюшин, министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина, представители федеральных, областных, городских органов власти, юнармейцы.

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Сквер украсили 17 саженцев клена краснолистного клёна. В рамках акции по всей стране высадят 27 млн деревьев.

– Каждое дерево – символ благодарности воинам, защитившим мир от фашизма. Рязанский регион в этом году принимает эстафету проекта у Саратовской области, где на днях уже высадили свой Сад Памяти, — рассказал Любимов.

По словам Любимова, регион передаёт эстафету Тверской области.

– Благодаря этой акции становятся зелёными города, села, посёлки, будет чище воздух. Важно, что через 20-30 лет люди будут помнить, что этот сад посадили во имя нашей Победы и в память о тех, кто погиб, защищая Родину. Рязанская область, как и вся страна, сделала многое, чтобы эта Великая Победа состоялась

В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»
В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»

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