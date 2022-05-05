В рязанском сквере имени Александрова высадили «Аллею Памяти»

5 мая в рязанском сквере имени А. В. Александрова в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили «Аллею Памяти». К высадке деревьев присоединились глава региона Николай Любимов, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Пантюшин, министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина, представители федеральных, областных, городских органов власти, юнармейцы.
Сквер украсили 17 саженцев клена краснолистного клёна. В рамках акции по всей стране высадят 27 млн деревьев.
По словам Любимова, регион передаёт эстафету Тверской области.