В рязанском селе Поляны удалось достичь стопроцентной доступности дошкольного образования

9 декабря в селе Поляны Рязанского района состоялось открытие яслей, построенных по нацпроекту «Демография».

На открытие дошкольного учреждения присутствовал глава региона Николай Любимов. Строительство яслей находилось на контроле у депутата Госдумы от Рязанской области, председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. На возведение и оснащение объекта направлено более 74 млн руб.

В яслях организовали 3 группы, каждая из них рассчитана на 20 человек. Оборудованы медицинский и пищевой блоки. Для занятий доступны музыкальный зал, сенсорная комната, кабинет психолога и другие помещения.

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Удалось благоустроить прилегающую к яслям территорию, оборудованы площадки для прогулок детей.

Глава региона пообщался с педагогами и родителями детей, которые будут посещать ясли. Он высоко оценил качество проведённых работ. Любимов обратился к медицинскому работнику с просьбой оказывать повышенное внимание детям с особенностями здоровья, для этого есть вся необходимая база. Он передал в ясли современный музыкальный центр для проведения творческих занятий и праздничных мероприятий.

Как отметил Любимов, с открытием яслей удалось достичь 100%-й доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в селе Поляны. Работа по обеспечению детей местами в образовательных учреждениях идёт хорошими темпами. Во многом это стало возможно благодаря реализации нацпроекта «Демография». Только в этом году создаётся 940 мест для детей ясельного возраста.

– Нацпроект в Рязанской области выполняется и будет выполняться в дальнейшем. До конца 2023 года мы должны полностью решить проблему с местами в дошкольные образовательные учреждения для детей до 3 лет, – сказал Николай Любимов.

Вместе с тем со строительством детских садов в Рязанской области ведется работа по увеличению количества мест в школах.