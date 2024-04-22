В Рязанском районе столкнулись грузовой и легковой автомобили

В Рязанском районе на 18-ом километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» легковушка столкнулась с грузовым автомобилем. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

ДТП произошло 19 апреля, примерно в 18:50. В аварии столкнулись грузовой автомобиль «Хонгай» под управлением 37-летнего жителя города Рязани и автомобиль «Чанган» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате происшествия водителю легкового автомобиля потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.