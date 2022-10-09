В Рязанском районе стартовал турнир Кубка России по биатлону «Мастерс»

В субботу, 8 октября, в биатлонном комплексе «Алмаз» начались соревнования Кубка России по биатлону «Мастерс». Участие в открытии состязаний приняли губернатор Павел Малков и президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, – сообщается на сайте областного правительства.

По словам главы Рязанской области, проведение соревнований такого высокого уровня – это большое событие для региона. Кубок России проходит на этой площадке регулярно. На трассы комплекса выходили именитые спортсмены, олимпийские чемпионы, победители кубков мира и Европы – Антон Шипулин, Александр Логинов, Иван Черезов, Евгений Гараничев.

Павел Малков: «Новые соревнования на Рязанской земле обязательно будут открывать новые имена. Сегодняшнее событие убеждает, что для занятий спортом нет никаких преград: ни сезонных, ни погодных, ни возрастных. Это ещё и прекрасная возможность для рязанцев увидеть интересные яркие соревнования»

Развитие спорта и физкультуры в регионе губернатор назвал в числе приоритетов. Павел Малков отметил, что необходимо приобщать к спорту как можно больше жителей Рязанской области. Помогает в этом федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Павел Малков: «Проведение знаковых спортивных мероприятий – хороший стимул пойти в спортзал, на спортивную площадку и начать работать над собой»

Состязания – завершающий этап Кубка России по летнему биатлону «Мастерс» для биатлонистов старше 35 лет. В 2022 году в них участвуют более 80 спортсменов из 16 регионов России, в том числе победители и призёры Всемирных зимних игр среди ветеранов Сергей Колесников и Вадим Трефилов. Рязанскую область представляют Ольга Векшина и Ольга Стрелкова. Соревнования в дисциплинах масс-старт и спринт пройдут в течение двух дней.

Заключительный этап Кубка России посвящён началу подготовки на биатлонном комплексе «Алмаз» первого зимнего этапа Кубка содружества по биатлону. Он пройдёт в декабре. В международном турнире ожидается участие сильнейших биатлонистов России и Республики Беларусь.

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