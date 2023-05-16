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В Рязанском районе дорожные инспекторы оперативно доставили в больницу беременную женщину

Татьяна Проводина
Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Сотрудники ДПС оперативно доставили в больницу 23-летнюю беременную рязанку, которой срочно требовалась помощь врачей.

9 мая сотрудники Госавтоинспекции несли службу в Рязанском районе. К ним обратился водитель Kia Rio, сообщив, что его беременная жена, находящаяся в салоне авто, нуждается в срочной помощи медиков.

Инспекторы доложили о ситуации в дежурную часть и немедленно решили помочь женщине, доставив её в больницу. Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Арлашин и инспектор ДПС лейтенант полиции Илья Буров оперативно связались с медучреждением и предупредили врачей о скором прибытии пациентки. С соблюдением мер предосторожности для безопасности движения на патрульном автомобиле они быстро доставили женщину до нужного адреса.

Передав пациентку бригаде врачей и убедившись, что её жизни ничего не угрожает, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Супруг женщины поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь и ходатайствовал перед руководством УМВД о поощрении неравнодушных полицейских.

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