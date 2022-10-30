Воскресенье, 30 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязанском перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

В Рязанском перинатальном центре внедряют новые для региона методики и практики. Об этом написал Павел Малков в своём Telegram канале.

В частности, в перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови ребёнку. Это ювелирная работа, такие операции внесут весомый вклад в снижение младенческой смертности.

Павел Малков: «Благодаря квалификации и опыту новых специалистов перинатального центра там начали проводить сложные операции по собственным уникальным методикам. А вчера в центре прошёл научно-практический семинар для наших врачей. Ведущие врачи Москвы делились опытом в ультразвуковой диагностике беременных»

Губернатор Рязанской области ранее рассказывал о нововведениях в системе родовспоможения в регионе. Теперь беременных высокой группы риска ведут исключительно в областном перинатальном центре. Ведущие сотрудники центра вместе с кафедрой акушерства и гинекологии РГМУ разработали специальную шкалу, по которой устанавливаются группы риска.

Главврачи, допустившие проблемные роды в своих учреждениях, понесут серьёзную индивидуальную ответственность, если риск можно было спрогнозировать. В проблемных случаях нужно вовремя перенаправлять беременных в областной центр.

В Рязанском перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови

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