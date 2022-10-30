В Рязанском перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови

В Рязанском перинатальном центре внедряют новые для региона методики и практики. Об этом написал Павел Малков в своём Telegram канале.
В частности, в перинатальном центре впервые провели внутриутробное переливание крови ребёнку. Это ювелирная работа, такие операции внесут весомый вклад в снижение младенческой смертности.
Губернатор Рязанской области ранее рассказывал о нововведениях в системе родовспоможения в регионе. Теперь беременных высокой группы риска ведут исключительно в областном перинатальном центре. Ведущие сотрудники центра вместе с кафедрой акушерства и гинекологии РГМУ разработали специальную шкалу, по которой устанавливаются группы риска.
Главврачи, допустившие проблемные роды в своих учреждениях, понесут серьёзную индивидуальную ответственность, если риск можно было спрогнозировать. В проблемных случаях нужно вовремя перенаправлять беременных в областной центр.
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