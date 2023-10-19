Четверг, 19 октября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанском кардиодиспансере сыграли первую свадьбу сотрудников

7info
Фото: vk.com/minzdravro

В Рязанском кардиодиспансере — первая свадьба сотрудников. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Лаборанты Вадим Серочкин и Дарья Писаревская сочетались браком в сентябре. В прошлом году молодых специалистов посвящали в профессию. И вот теперь они — семейная и в то же время профессиональная пара.

В медколледже учились вместе, но, что называется, увидели друг друга и познакомились именно на работе, в кардиодиспансере. То, что 24 часа в сутки они вместе, жизнь не осложняет. Ведь у каждого свое хобби. У Вадима — волейбол. У Дарьи — рукоделие.

В медицину молодожены пришли по призванию, профессия нравится. Вместе планируют совершенствовать свои знания и мастерство.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах