В Рязанском кардиодиспансере сыграли первую свадьбу сотрудников

В Рязанском кардиодиспансере — первая свадьба сотрудников. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Лаборанты Вадим Серочкин и Дарья Писаревская сочетались браком в сентябре. В прошлом году молодых специалистов посвящали в профессию. И вот теперь они — семейная и в то же время профессиональная пара.

В медколледже учились вместе, но, что называется, увидели друг друга и познакомились именно на работе, в кардиодиспансере. То, что 24 часа в сутки они вместе, жизнь не осложняет. Ведь у каждого свое хобби. У Вадима — волейбол. У Дарьи — рукоделие.

В медицину молодожены пришли по призванию, профессия нравится. Вместе планируют совершенствовать свои знания и мастерство.