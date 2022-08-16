Екатерина Приведенцева

В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина

Мы продолжаем знакомство с шедеврами  Рязанского художественного музея.

Историю про портрет  кисти  Репина,  расскажет старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 — Среди выдающихся имён живописи второй половины  19 века особое место занимает Илья Ефимович Репин.

Портрет Цветкова написан в зрелый период творчества художника в 1907 году. Широкий свободный мазок создаёт ощущение незаконченности, этюдности.

 О завершённости образа можно судить по авторской подписи. Работа написана масляными красками,  но не на привычном холсте, а на деревянной основе.

Иван Евгеньевич Цветков – служащий Московского Земельного Банка, основатель частной картинной галереи, который коллекционировал произведения русских художников, в основном рисунки.

 После его ухода коллекция была передана в дар Москве и большая часть перешла в собрание Третьяковской галереи, а около 300 работ распределили по музеям России.

Некоторые их них, в том числе портрет коллекционера, написанный Репиным, оказались в Рязанском художественном музее.

В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина
В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина
В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина
В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина
В Рязанском художественном музее экспонируется портрет кисти Ильи Репина
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