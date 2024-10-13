В рязанском храме Сошествия Святого Духа впервые за 100 лет прозвучала молитва

Осень 2024 года ознаменовалась историческим для верующих рязанцев событием – епархии возвращён храм Сошествия Святого Духа на апостолов, один из старейших в Рязанском кремле. Образ уникальной по архитектуре двухшатровой церкви известен всем местным жителям и запоминается гостям города, тем более что подобных храмов сохранилось в стране всего четыре.

При этом внутри рязанской святыни мало кому доводилось побывать в последние десятилетия: в стенах церкви размещалась научная библиотека Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. После того, как из помещений было все вывезено, встал вопрос о необходимости проведения субботника. Он состоялся 12 октября, и к этому доброму делу присоединилось так много рязанцев, в том числе представителей молодежных объединений, что инвентаря не хватило на всех желающих.

Кроме уборки, впервые за столетие под древними сводами зазвучала молитва: руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Павел Коньков совершил молебен. А ведущий экскурсовод епархии Владимир Мещеряков рассказал собравшимся об истории храма, уходящий вглубь веков. Гости узнали, что уже в XV веке в месте основания Переяславльской крепости, при слиянии рек Лыбедь и Трубеж, существовал монастырь Святого Духа. Духовская церковь сильно пострадала в пожарах в XVII столетии, позже была восстановлена, причем сохранились аутентичный четверик и закладная плита в стене. В ХХ веке храм был закрыт. Известно, что там был снесен иконостас, из икон были сколочены ящики и отправлены в Москву, затем их судьба неизвестна. В алтаре храма сначала оборудовали сцену, затем здание использовали как кинотеатр и уже потом – как научную библиотеку.

Трапезная часть, чей внутренний облик был сильно искажен, в настоящее время может послужить напоминанием о трагедии, постигшей эту и другие святыни в ХХ столетии. Там планируется разместить экспозицию, посвященную судьбам Рязанской епархии в годы богоборчества