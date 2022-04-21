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Четверг, 21 апреля, 2022

В рязанской промзоне нашли тело мужчины, пропавшего в декабре 2021 года

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В рязанской промзоне нашли тело мужчины, пропавшего в декабре 2021 года

Александр Ильин

В районе рязанского завода «Центролит» обнаружили тело мужчины с признаками гнилостных изменений, которого объявили в розыск в декабре 2021 года, сообщает «КП-Рязань». 

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Информация о найденном теле поступила 19 апреля в 16:05. Личность мужчины была установлена: местный житель 1968 года рождения. Известно, что его искали с декабря 2021 года. 

Признаков насильственной смерти, следов криминального характеры на теле не обнаружили. 

По факту случившегося Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

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