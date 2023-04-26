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Среда, 26 апреля, 2023

В Рязанской ОДКБ начали делать операции, спасающие недоношенных детей от слепоты

People фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com
People фото создан(а) senivpetro - ru.freepik.com

В Рязанской областной детской клинической больнице имени Дмитриевой начали спасать младенцев от слепоты, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ретинопатия — патология, которая может возникнуть у недоношенных детей, она занимает ведущее место среди болезней, делающих детей инвалидами по зрению. Если заметить проблему вовремя, можно спасти ребёнку зрение.

Раньше операции делались в Москве, теперь их стали проводить в Рязани. Для этого больница получила лазерный коагулятор — оборудование, на котором и проводят операцию младенцам. Аппарат закуплен по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Операцию первому пациенту провела врач Евгения Демихова, рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Для эффективной и своевременной диагностики ретинопатии в главной детской больнице Рязанской области установлена ретинальная камера, где отслеживают состояние глазного дна.

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