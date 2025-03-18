В Рязанской областной Думе состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований региона

Во вторник, 18 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание Совета председателей представительных органов муниципальных образований при Рязанской областной Думе. Его провел спикер регионального парламента Аркадий Фомин. В работе участвовали депутаты законодательного собрания, представители областных министерств и ведомств, органов местного самоуправления.

В числе основных вопросов – поддержка семей с детьми. Председатель областной Думы отметил, что защита материнства и детства остается одним из приоритетов законотворческой деятельности парламента:

– Россия столкнулась со сложными демографическими вызовами. Снижение смертности, повышение рождаемости – важнейшие направления государственной политики, ключевые ориентиры для всех органов власти. В Рязанской области ведется системная работа по созданию достойных условий для жизни семей с детьми, воспитания и образования юных рязанцев.

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О совершенствовании регионального законодательства в этой сфере и практической реализации принятых решений представителям муниципалитетов рассказал председатель комитета областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков. Он подчеркнул, что в регионе проживают 120 тыс. семей с детьми.

– Особое внимание уделено многодетным семьям. В Рязанской области их более 15 тыс. Отрадно, что количество таких семей за десять лет выросло в два раза. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ, который не только закрепил бессрочный статус многодетных семей, но и значительно расширил направления поддержки. На уровне субъекта мы их постоянно дополняем. В регионе введена субсидия на догазификацию жилья, выплата на школьную и спортивную форму. Многодетные семьи получают региональный материнский капитал, размер которого ежегодно увеличивается. Для большинства действующих льгот был снят критерий нуждаемости.

Глава профильного комитета проинформировал о новых мерах поддержки, доступных рязанским семьям с января текущего года. Финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей теперь могут получить беременные женщины, обучающиеся в очном формате, вставшие на учет в ранние сроки. Установлена единовременная выплата – 300 тысяч рублей – при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. Еще одним видом финансовой помощи молодым родителям стала ежемесячная компенсация части расходов, связанных с оплатой съемного жилья.

Второй вопрос повестки был посвящен реализации закона о предоставлении земельных участков участникам специальной военной операции. Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров напомнил, что в октябре 2023 года право на бесплатный земельный участок было предоставлено военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющим специальные звания полиции, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий. Мера поддержки также распространяется на членов семей погибших участников СВО. Земельные участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд. Михаил Майоров сообщил, что с момента начала действия закона поступило более 100 заявлений, по 85 из них приняты положительные решения – участки уже оформлены в собственность.

Аркадий Фомин обратил внимание на то, что руководители муниципалитетов должны оказывать максимальное содействие ветеранам СВО, имеющим право на землю:

– Военнослужащим и их близким нужно предоставлять информацию о свободных участках в тех районах, где они хотели бы получить землю. Самостоятельно это сделать достаточно проблематично. Я всех прошу к каждому обращению относиться ответственно: помогать гражданам в подборе участков и подготовке необходимых документов.

Кроме того, в ходе заседания обсуждались изменения в региональном законодательстве об административных правонарушениях. Речь шла о поправках, связанных с нарушением правил благоустройства, а также о новых нормах в области ветеринарии и обращения с животными.