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В Рязанской области железнодорожники проводят рейды и профилактические беседы со школьниками

Татьяна Проводина
Изображение от tawatchai07 на Freepik

Накануне школьных каникул на Московской железной дороге с 1 мая по 1 июня проходит акция «Уступи дорогу поездам!» Цель мероприятий — предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними.

Железнодорожники приходят в школы и беседуют с учащимися, а также организуют рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути и на платформах.

Так, в рязанской школе №17 сотрудники МЖД рассказали ученикам 6-7 классов о правилах безопасности на железной дороге. В районе улицы Октябрьской прошёл совместный с транспортной полицией рейд. Задержано больше десятка нарушителей, включая одного несовершеннолетнего.

Чаще всего к детскому травматизму на железной дороге приводят хождение по путям, в том числе перед приближающимся поездом, использование наушников на железнодорожной инфраструктуре, а также попытки залезть на платформу или спрыгнуть с неё.

В прошлом году и за прошедший период текущего года в Рязанской области не зафиксировано несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге. Во многом это результат проводимой профилактической работы, – отметили в пресс-службе МЖД.

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