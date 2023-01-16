В Рязанской области зафиксировали высокий зимний паводок

В реках Рязанской области зафиксировали существенный подъём уровня воды. Подробности сообщили в Рязанском гидрометцентре.

Из-за высокой температуры воздуха с 30 декабря 2022 по 3 января 2023 года и выпавших осадков поднялся уровень воды на 0,6-1,5 метра в реке Оке на участке от Рязани до Елатьмы и её притоках (реки Мокша, Проня и Пара).

По состоянию на 13 января у Рязани уровень воды в Оке составил 216 см, у села Половское – 432 см, а у Касимова – 219 см.

Для этого участка реки это очень высокие фоновые уровни воды для зимы. Последний раз такой высокий зимний паводок наблюдался в 1980 году, а до этого – в 1952.

Однако уровни воды находятся ниже уровней опасного гидрологического явления на 4,5-5,5 метров. Отдельные затопления низководных мостов и дорог есть только в низкой пойме.

На притоках Оки уровни начали постепенно снижаться.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области сообщили, что 14 января в Сапожковском районе в связи со спадом уровня воды в реке Пара освободился от воды автомобильный мост возле села Ширино.